Donnaup.it - Parmigiana di melanzane classica: la mia ricetta

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ladiappartiene ovviamente al filone “italiana”, ma ognuna di noi, quando la prepara, aggiunge un tocco personale che la rende speciale. Chiaramente, per cucinare un piatto così, semplice ma un po’ laborioso, il presupposto imprescindibile è una buona dose d’amore, soprattutto in estate, quando fa caldo, tanto caldo. Ma questa è anche la stagione migliore per questi ortaggi, per cui non posso esimermi dall’impegnarmi. Capita spesso che io la cuocia con largo anticipo e la serva fredda, l’avete mai provata? È una vera comodità! Solitamente, nelle giornate di canicola, mi organizzo così: la assemblo al mattino o alla sera, nelle ore più fresche, la inforno, poi la lascio raffreddare a temperatura ambiente, infine la ripongo in frigo. Quando arriva il momento di servirla è già bella pronta per essere portata in tavola.