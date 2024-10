Lettera43.it - Mattarella ha firmato la Manovra, il testo approda in Parlamento

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergiohala. Il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo può quindi iniziare il suo iter parlamentare: ilè atteso alla Camera tra domenica e lunedì. L’obiettivo della maggioranza è l’approvazione dellaanche in Senato prima di Natale. Secondo quanto riporta Repubblica, il governo proverà ad accelerare l’iter in Aula di altri decreti per non arrivare a discutere la legge di bilancio troppo a ridosso della fine dell’anno. Sergio(Imagoeconomica).Restano da limare ancora diversi punti, dalle detrazioni all’allargamento della platea del taglio del cuneo fiscale, fino al bonus bebè.