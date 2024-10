Maltempo, torna l'incubo pioggia: due giorni critici. E' ancora stato di allerta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ancora pioggia. Non accenna a dare tregua il cielo sopra il Ferrarese. Dopo il grande spavento – e i relativi danni – provocati dalle perturbazioni intense dello scorso fine settimana, è previsto l’arrivo di un altro paio di giornate decisamente complicate sotto il punto di vista climatico Ferraratoday.it - Maltempo, torna l'incubo pioggia: due giorni critici. E' ancora stato di allerta Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024). Non accenna a dare tregua il cielo sopra il Ferrarese. Dopo il grande spavento – e i relativi danni – provocati dalle perturbazioni intense dello scorso fine settimana, è previsto l’arrivo di un altro paio di giornate decisamente complicate sotto il punto di vista climatico

