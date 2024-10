Lukaku, Conte non ha nessun dubbio: sarà il riferimento offensivo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Corriere dello Sport – Lukaku, Conte non ha nessun dubbio: sarà il riferimento offensivo L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’impiego di Romelu Lukaku L'articolo Lukaku, Conte non ha nessun dubbio: sarà il riferimento offensivo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Lukaku, Conte non ha nessun dubbio: sarà il riferimento offensivo Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Corriere dello Sport –non hailL’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’impiego di RomeluL'articolonon hailproviene da ForzAzzurri.net.

Napoli-Lecce - la decisione di Conte su Lukaku - Napoli in campo contro il Lecce: le scelte di Conte per l’attacco Il Napoli si prepara alla sfida contro il Lecce nel prossimo turno di campionato, con in palio 3 punti fondamentali per mantenere il passo in classifica. Antonio Conte è pronto a ... (Napolipiu.com)

Adani : «Lobotka non è sostituibile - come Xavi e Iniesta. Conte togliendo Lukaku ha dato un segnale forte» - Adani: «Lobotka non è sostituibile, come Xavi e Iniesta. Conte togliendo Lukaku ha dato un segnale forte» Ieri sera il consueto appuntamento con il podcast Viva el Futbol condotto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Parlando di ... (Ilnapolista.it)

Radio Goal – Napoli : rinnovo di Kvara? Deve accontentarsi. Su Lukaku … - Santacroce: Lukaku? E’ il miglior centravanti possibile per il Napoli, già al 50% ti garantisce una pericolosità. Sta caricando tanto, perciò aspettiamoci un Lukaku lento, ma sempre decisivo. Giocatori della sua struttura hanno bisogno di più tempo ... (Terzotemponapoli.com)