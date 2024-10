Nerdpool.it - La Marvel ha appena confermato il reboot degli X-Men del MCU per il 2028?

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I fan dellahanno atteso per anni molte risposte importanti sul futuro delCinematic Universe, ma la più grande di tutte è stata quando vedremo gli X-Men fare il loro debutto nel MCU. Ora, grazie all’ultima serie di annunci di date di uscita da parte di Disney eStudios, potremmo finalmente avere quella data di inizio. Oggi la Disney-ha annunciato che per ilsono previsti tre nuovi progetti cinematografici, uno a febbraio, uno a maggio e uno a novembre, un anno tipico per i film del MCU. Ma, date le enormi implicazioni di ciò che l’annosignifica per il MCU, c’è ragione di aspettarsi che gli X-Men stiano arrivando. L’inizio di un nuovo MCU L’attuale Saga del Multiverso del MCU non è stata un grande successo, ma la fine è ormai prossima.