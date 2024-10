Panorama.it - Inter avanti nella sofferenza: la Champions League sorride

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Faticando più del previsto, dovendo richiamare dalla panchina i titolarissimi e rischiando a tratti contro la veemenza dello Young Boys, l'riporta a casa da Berna la vittoria che serve per farla salire temporaneamente nell'elenco delle magnifiche otto. E' la migliore notizia possibile per Simone Inzaghi che ha vissuto una serata movimentata oltre ogni attesa e che ora dovrà smaltire fatiche e acciacchi in fretta per preparare la supera sfida di San Siro contro la Juventus. Ha deciso una rete in extremis di Marcus Thuram, arrivato al centro numero 8 di un inizio di stagione da attaccante consumato. Prima c'è stata tanta, qualche occasione lasciata agli attaccanti dello Young Boys, un rigore sbagliato da Arnautovic e un palo svizzero.