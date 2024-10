Infortunio Calafiori, il ginocchio preoccupa: Arsenal e Spalletti trattengono il fiato – VIDEO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Infortunio di Riccardo Calalfiori sporca la vittoria dell’Arsenal in Champions League e spaventa Arteta e Spalletti: oggi gli esami Vittoria amara per l’Arsenal contro lo Shakhtar. Al 27? della ripresa infatti si ferma Riccardo Calafiori: brutta torsione innaturale del ginocchio per l’ex Roma e Bologna che è costretto ad uscire. In giornata saranno effettuati i Calcionews24.com - Infortunio Calafiori, il ginocchio preoccupa: Arsenal e Spalletti trattengono il fiato – VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’di Riccardo Calalfiori sporca la vittoria dell’in Champions League e spaventa Arteta e: oggi gli esami Vittoria amara per l’contro lo Shakhtar. Al 27? della ripresa infatti si ferma Riccardo: brutta torsione innaturale delper l’ex Roma e Bologna che è costretto ad uscire. In giornata saranno effettuati i

