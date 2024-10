Halloween show al Circo Cesare Togni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In occasione della festa di Halloween, il 31 pomeriggio il Circo Cesare Togni propone uno speciale “Halloween show” pensato appositamente per i bambini. Un divertente spettacolo in cui i piccoli spettatori potranno indossare i loro costumi, ricevere caramelle e vivere momenti indimenticabili nel Veronasera.it - Halloween show al Circo Cesare Togni Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In occasione della festa di, il 31 pomeriggio ilpropone uno speciale “” pensato appositamente per i bambini. Un divertente spettacolo in cui i piccoli spettatori potranno indossare i loro costumi, ricevere caramelle e vivere momenti indimenticabili nel

Halloween - al Liberty City Fun arriva il Circo Horror - Giovedì 31 ottobre 2024, presso il Liberty City Fun di Volla, arriva il Circo Horror di Marcello Giuliano. Dalle ore 18, sarà possibile accedere gratuitamente al parco giochi numero uno in Campania, ed assistere al pauroso spettacolo in una ... (Napolitoday.it)

Halloween 2024 - il "circo degli orrori" con acrobazie ed effetti speciali - Dal 24 ottobre al 2 novembre all'Idroscalo di Milano arriva Phenomena Cicrus, "Lo spettacolo degli orrori". Lo spettaccolo Lo spettacolo rappresenta una nuova dimensione di fare spettacolo che fonde l'arte del circo e del teatro in un unico, ... (Milanotoday.it)

Il piccolo circo dei sogni mette in scena Halloween circus - Si riaccendono i riflettori al Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo (in via Carducci 6) per celebrare la notte più paurosa dell’anno. Lo spettacolo Halloween Circus - La notte della sopravvivenza, diretto da Snezhinka Nedeva (direzione ... (Milanotoday.it)