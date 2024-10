Unlimitednews.it - Giustizia, Meloni “No complotto ma menefreghismo della volontà popolare”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Non parlerei di, voglio dirlo perchè leggo sempre di questacomplottista, non credo ci sia il disegno di sovvertire lama unrispetto alla”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni de Il Tempo. Ritengo che in questa Nazione una politica forte, che non ha scheletri nell’armadio e non ha una seconda agenda e non condizionata da interessi personali e non condizionabile, è un problema per molti”. Poi, parlando del protocollo Italia-Albania ha aggiunto: “La sentenza la considero irragionevole perchè non riguarda il tema dell’Albania, ma tutti gli immigrati illegali che arrivano da alcune nazioni. I giudici si rifanno ad una sentenzaCorte europea ma le non convalide dei trattenimenti degli irregolari sono cominciate molto prima.