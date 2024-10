Secoloditalia.it - Economist e Le Monde: “Meloni maestra di realpolitik. In due anni si è imposta a Roma e a Bruxelles”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da Thea Le, due autorevoli quotidiani, uno britco l’altro francese, incoronano la premier: “Machiavelli sarebbe orgoglioso di Giorgia“. Così titola The, tra l’altro mai troppo benevolo con il centrodestra italiano dai tempi della sfida tra Bill Emott e Silvio Berlusconi. La premier viene descritta come “una funambola” (“The tightrope walker“) nell’analisi intitolata, appunto, “Giorgiawould make Machiavelli proud”. “Per il momento la realtà è che lagode di un indice di gradimento superiore al 40%; il doppio di quello del presidente Emmanuel Macron della Francia e del cancelliere Olaf Scholz della Germania. Non male – è il commento- per un primo ministro che si avvicina al punto di medio termine in cui la popolarità dei leader spesso crolla”. La sinistra accoglierà con frustrazione questi elogi autorevoli.