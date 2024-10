"È noto da anni che il Trofodermin causa queste situazioni": doping, la testimonianza su Sinner cambia il quadro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il dottore che difese Josè Luis Palomino, assolto nel 2023 anche lui sul caso Clostebol, sta dalla parte di Jannik Sinner in attesa del pronunciamento del Tas di Losanna, che seguirà il ricorso presentato dalla Wada che vede al centro il 23 enne altoatesino. Si chiama Alberto Salomone ed è il professore di chimica analitica e tossicologia all'Università di Torino. Colui che, a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato così: "Ci troviamo di fronte a un campione di urina positivo per una concentrazione estremamente bassa del prodotto, e in più è stata identificata l'origine della contaminazione — le sue parole —. È stato escluso anche dall'International Tennis Integrity Agency che l'uso di Clostebol avesse una finalità anabolizzante". Liberoquotidiano.it - "È noto da anni che il Trofodermin causa queste situazioni": doping, la testimonianza su Sinner cambia il quadro Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il dottore che difese Josè Luis Palomino, assolto nel 2023 anche lui sul caso Clostebol, sta dalla parte di Jin attesa del pronunciamento del Tas di Losanna, che seguirà il ricorso presentato dalla Wada che vede al centro il 23 enne altoatesino. Si chiama Alberto Salomone ed è il professore di chimica analitica e tossicologia all'Università di Torino. Colui che, a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato così: "Ci troviamo di fronte a un campione di urina positivo per una concentrazione estremamente bassa del prodotto, e in più è stata identificata l'origine della contaminazione — le sue parole —. È stato escluso anche dall'International Tennis Integrity Agency che l'uso di Clostebol avesse una finalità anabolizzante".

