Ilfattoquotidiano.it - Cripto-tassa, molto rumore per nulla: una Tobin tax sarebbe una strada più promettente

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per completare il puzzle di un fisco “pazzo” il governo ha introdotto una nuova, la. L’aliquota fiscale sul bitcoin, la moneta digitale più nota, dovrebbe passare dal 26% al 42%. Per il governo che voleva ridurre le tasse si tratta di un bel dietrofront. Il viceministro Leo è pronto a dare un dispiacere ai 3,6 milioni di risparmiatori (ma davvero sono così tanti?) che posseggono la fugacevaluta. Questa aggressione alla punta di diamante del capitalismo finanziario tossico è abbastanza anomala. La destra in genere è favorevole a queste nuove forme di investimento. Per esempio, Trump si è schierato apertamente per il partito dellevalute e vuol farne la patria negli Usa, dopo che sono state bandite qualche anno fa dalla Cina. Come contropartita, i miliardari del capitalismo d’assalto stanno finanziando abbondantemente la sua campagna elettorale.