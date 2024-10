Consulta, slitta a 30 ottobre seduta Parlamento su elezione giudice (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – slitta da martedì 29 a mercoledì 30 ottobre la seduta del Parlamento per l'elezione di un giudice della L'articolo Consulta, slitta a 30 ottobre seduta Parlamento su elezione giudice proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Consulta, slitta a 30 ottobre seduta Parlamento su elezione giudice Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) –da martedì 29 a mercoledì 30ladelper l'di undella L'articoloa 30suproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ars, l’esame del ddl Urbanistica slitta alla prossima settimana - PALERMO – La conferenza dei capigruppo che si è riunita pochi minuti dopo l’inizio della seduta dell’Ars, ha deciso di rinviare l’esame del ddl sull’urbanistica alla prossima settimana. L’aula è stata ... (livesicilia.it)

Overtourism, i sindaci chiedono più poteri, ma intanto il Cin slitta ancora - Intanto l’introduzione del Cin, il codice identificativo nazionale per le strutture ricettive, slitta. Per contrastare l'overtourismin località come Capri sono stati chiesti poteri speciali ai sindaci ... (italiaatavola.net)

Consulta, slitta a 30 ottobre seduta Parlamento su elezione giudice - (Adnkronos) – Slitta da martedì 29 a mercoledì 30 ottobre la seduta del Parlamento per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale. Il voto è previsto a partire dalle 16.30. Lo ha riferito in ... (sardegnareporter.it)