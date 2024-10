Cina: ministro MIIT incontra amministratore delegato Apple Tim Cook (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pechino, 23 ott – (Xinhua) – Il ministro cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione Jin Zhuanglong oggi ha incontrato a Pechino l’amministratore delegato di Apple Tim Cook. I due hanno discusso di temi quali lo sviluppo di Apple in Cina, la gestione della sicurezza dei dati online e i servizi cloud, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). Jin ha dichiarato che negli ultimi anni la Cina ha ampliato costantemente l’apertura nel settore delle telecomunicazioni per creare opportunita’ per le aziende estere di investimento e attivita’ nel Paese. Romadailynews.it - Cina: ministro MIIT incontra amministratore delegato Apple Tim Cook Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pechino, 23 ott – (Xinhua) – Ilcinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione Jin Zhuanglong oggi hato a Pechino l’diTim. I due hanno discusso di temi quali lo sviluppo diin, la gestione della sicurezza dei dati online e i servizi cloud, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (). Jin ha dichiarato che negli ultimi anni laha ampliato costantemente l’apertura nel settore delle telecomunicazioni per creare opportunita’ per le aziende estere di investimento e attivita’ nel Paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina: ministro MIIT incontra amministratore delegato Apple Tim Cook - Pechino, 23 ott - (Xinhua) - Il ministro cinese dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione Jin Zhuanglong oggi ha incontrato a Pechino ... (romadailynews.it)

Crosetto contro il patto di stabilità: “L’Ue impedisce di difendersi” – Ascolta - Il nuovo patto di stabilità, non diversamente dal vecchio, impedisce ai Paesi Ue di aumentare le spese per la difesa. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, a Bruxelles per la Ministeriale Nato, con ... (msn.com)

Svizzera avverte sugli effetti delle nuove tecnologie sulla pace globale e sicurezza - Effetti delle nuove tecnologie sulla pace globaleIl rapido sviluppo di tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale sta trasformando in modo s ... (assodigitale.it)