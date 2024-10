Allerta meteo domani in Lombardia per rischio esondazioni: le zone interessate (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A meno di due settimane dall’esondazione del Lambro, è stata emanata un’altra Allerta meteo per rischio idrogeologico in Lombardia. La Protezione civile ha valutato per giovedì 24 ottobre un livello di rischio arancione – terzo grado di gravità su quattro – in provincia di Mantova e un livello giallo in quella di Cremona. L’Allerta interesserà anche vasti settori di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Piemonte. Un flusso di correnti meridionali, umide ed instabili, continuerà ad interessare il nostro Paese causando, domani, fenomeni di maltempo in particolar modo sui settori tirrenici centro-settentrionali. Saranno pertanto tenuti monitorati i livelli di fiumi e torrenti e si raccomanda alla popolazione di tenersi informata sugli aggiornamenti meteorologici. Ilgiorno.it - Allerta meteo domani in Lombardia per rischio esondazioni: le zone interessate Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A meno di due settimane dall’esondazione del Lambro, è stata emanata un’altraperidrogeologico in. La Protezione civile ha valutato per giovedì 24 ottobre un livello diarancione – terzo grado di gravità su quattro – in provincia di Mantova e un livello giallo in quella di Cremona. L’interesserà anche vasti settori di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Piemonte. Un flusso di correnti meridionali, umide ed instabili, continuerà ad interessare il nostro Paese causando,, fenomeni di maltempo in particolar modo sui settori tirrenici centro-settentrionali. Saranno pertanto tenuti monitorati i livelli di fiumi e torrenti e si raccomanda alla popolazione di tenersi informata sugli aggiornamentirologici.

