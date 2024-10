Quifinanza.it - All’asta Ferrari dei record di Michael Schumacher, in vendita per circa 14 milioni di euro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un’occasione irripetibile per i collezionisti, anche se per pochi: la248 F1 del 2006, guidata da, sarà battutaper una cifra che potrebbe superare i 14di. Si tratta di un pezzo di storia del motorsport, proprio perché guidata dall’indimenticato pilota nel suo ultimo anno con la scuderia di Maranello. Un pezzo di storiaLa248 F1, telaio 254, non è solo una vettura di Formula 1, ma un simbolo della leggendaria carriera di. Con questa macchina, il pilota tedesco ha conquistato cinque vittorie nel 2006, tra cui i trionfi nei Gran Premi di San Marino, degli Stati Uniti e di Francia. Non sarà riuscito a vincere il titolo mondiale, chiudendo “solo” al secondo posto dietro Fernando Alonso per 13 punti, ma la sua stagione rimane memorabile.