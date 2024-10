Tvpertutti.it - Alfonso D'Apice piange a Uomini e Donne ingannato da Federica Petagna

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)D'hanno avuto il loro confronto a. Dopo il falò di confronto illusorio a Temptation, che sembrava sancire una tregua tra i due, la ragazza ha deciso di non tornare nella loro casa condivisa, preferendo andare dai suoi genitori: "Non sono stati 10 giorni nel villaggio a cambiare. Questa cosa la avevo già dentro. Non ho avuto il desiderio di tornare a casa nostra con. Ho sempre pensato che la mia vita doveva andare con. Quando succedeva qualche discussione, non la chiudevamo mai, con la paura di arrivare a lasciarci". Una scelta che ha alimentato dubbi e tensioni, portando alla rivelazione di un intreccio sentimentale che coinvolge anche il tentatore Stefano Tediosi.