Ilnapolista.it - A Tiafoe chiamano quattro “time violation” sulla battuta e lui al cambio campo esulta in faccia all’arbitro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il tennista statunitense Francessi è scagliato nuovamente contro il giudice di sedia, stavolta a Vienna. Durante il match vinto contro Cameron Norrie, è stato richiamato per il mancato rispetto dei 25 secondi che servono a battere. Gli arbitri ora sono molto più severi, secondo lo statunitense, da quando la regola è cambiata e il cronometro parte dalla fine del punto precedente (prima era quando il giudice di sedia chiamava il risultato). E così, dopo il “”,nel cambiarehato indi sedia, urlandogli: «Let’s go!» Andiamo!. E’ intervenuto successivamente il supervisor per la violazione del codice, per chiedergli in merito al suo comportamento per nulla consono.