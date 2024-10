62enne accoltellata in un parcheggio: stava cercando di difendere la figlia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una tragica lite è sfociata in omicidio nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre a Nova Milanese, in provincia di Monza. Una donna di 63 anni è stata uccisa a coltellate dal cognato, un uomo di 62 anni, durante una discussione per un parcheggio. La vittima è intervenuta per difendere la figlia 28enne, minacciata dall’uomo, ma è stata colpita a morte. La lite è scoppiata nel parcheggio di una palazzina abitata da tre famiglie legate da vincoli familiari. Secondo le prime ricostruzioni, la figlia della vittima stava discutendo con lo zio riguardo a un parcheggio quando l’uomo avrebbe estratto un coltello e l’avrebbe minacciata. La madre della giovane è quindi intervenuta, ma il 62enne si è scagliato contro di lei, colpendola ripetutamente con l’arma. Subito dopo l’aggressione, alcuni parenti hanno lanciato l’allarme e i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto. Thesocialpost.it - 62enne accoltellata in un parcheggio: stava cercando di difendere la figlia Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una tragica lite è sfociata in omicidio nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre a Nova Milanese, in provincia di Monza. Una donna di 63 anni è stata uccisa a coltellate dal cognato, un uomo di 62 anni, durante una discussione per un. La vittima è intervenuta perla28enne, minacciata dall’uomo, ma è stata colpita a morte. La lite è scoppiata neldi una palazzina abitata da tre famiglie legate da vincoli familiari. Secondo le prime ricostruzioni, ladella vittimadiscutendo con lo zio riguardo a unquando l’uomo avrebbe estratto un coltello e l’avrebbe minacciata. La madre della giovane è quindi intervenuta, ma ilsi è scagliato contro di lei, colpendola ripetutamente con l’arma. Subito dopo l’aggressione, alcuni parenti hanno lanciato l’allarme e i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto.

