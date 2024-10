Terzotemponapoli.com - Zaccaria: “Il Napoli ha un aspetto da migliorare”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mario Zaccaria, giornalista è intervenuto aMagazine Live in onda su radio Punto Zero. Parole sugli arbitri e sul match di Empoli. Zaccaria, arbitri: “Ora si misurano anche i millimetri” Così il giornalista: “Polemiche per il rigore? C’è un prima e un dopo VAR. Prima le giocate venivano lette in un certo modo, dopo le cose sono cambiate. Vogliamo parlare dei fuorigioco e dei gol annullati per pochi cm? Ora si misurano anche i millimetri. Prima i rigori si davano solo se erano evidenti, ora è diverso. Il rigore c’era, perché il contatto c’è stato e verranno puniti in ogni caso, anche a svantaggio del. Non c’è totale fiducia in questo? E’ presto per dare dei favoriti per lo scudetto, ilnon ha incontrato squadre di vertice, a parte la Juventus. Ci sarà il ciclo importante che dirà molto delle possibilità degli azzurri.