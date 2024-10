Donnapop.it - X-Factor, Manuel Agnelli lancia una bella frecciatina a Fedez: avete sentito cosa ha detto?

(Di martedì 22 ottobre 2024)sono stati insieme dietro al bancone di X-in qualità di giudici, proprio lo scorso anno. Nell’attuale edizione del talent, gli autori hanno deciso di cambiare il team. Come sappiamo,è rimasto ben saldo al suo posto e sta condividendo questa esperienza con le new entries Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Nelle ultime ore, però, il frontman degli Afterhours hato unaall’ex collega:hasul rapper di Rozzano? Da quando la nuova giuria si è affacciata all’attuale edizione di X-, la trasmissione sembra rinata: il grande pubblico apprezza i giudici e non rimpiange i vecchi volti., insomma, è solo un lontano ricordo come tutti gli altri artisti che hanno preso parte al talent di Sky nel corso del tempo.