Sport.quotidiano.net - Volley Serie B, C e D. Il maltempo cancella tante partite. La Rubierese gioca e fa il blitz a Pisa

(Di martedì 22 ottobre 2024) E’ stato un weekend travagliato per la pallavolo: il comitato regionale Fipav ha infatti rinviato le gare diC e D, ma alcunesi eranote in anticipo. Inoltre a livello nazionale si èto dappertutto, con rinvio dei soli incontri legati alle zone alluvionate. In B maschile San Martino e Vigili non hannoto, mentre in B1 femminile ferma la Tirabassi & Vezzali che recupererà il 7 novembre a Campagnola contro la Anderlini Modena. In campo la Giusto Spirito(nella foto) che ha vinto in casa della Cavalliniper 3 a 1 (25/27 25/19 25/23 25/23). In B2 femminile Massa-Fos Cvr sioggi alle 20,30, mentre è andata male alle altre due. L’Arbor Interclays ha perso 3 a 0 (18, 17, 19) a Porto Potenza Picena. Stessa sorte per l’Ama San Martino, sconfitta a Filottrano 3 a 0 (15, 19, 13). InD, ecco i tre anticipi.