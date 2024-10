Venturina Terme | "Studi e sala prove devastati dall'alluvione, siamo in ginocchio: aiutateci a ripartire". L'appello della band Interiorama (Di martedì 22 ottobre 2024) "siamo in ginocchio, aiutateci a ripartire". L'appello arriva direttamente dal cuore della Val di Cornia, una delle zone più tremendamente colpite dal nubifragio dei giorni scorsi che ha rovesciato una quantità incredibile di pioggia tra Suvereto e Campiglia Marittima, creando danni e disagi. Le Livornotoday.it - Venturina Terme | "Studi e sala prove devastati dall'alluvione, siamo in ginocchio: aiutateci a ripartire". L'appello della band Interiorama Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "in". L'arriva direttamente dal cuoreVal di Cornia, una delle zone più tremendamente colpite dal nubifragio dei giorni scorsi che ha rovesciato una quantità incredibile di pioggia tra Suvereto e Campiglia Marittima, creando danni e disagi. Le

La piccola pesca in ginocchio : “Invischiati nelle mucillagini. Non si lavora più - ora aiutateci” - Caliamo le reti ed esse si chiudono per la presenza di questo materiale viscoso che impedisce ai pesci di entrare e che ci toglie il lavoro”. Lo stesso grido di allarme viene da Emma Cavalli, che lavora con la sua famiglia ed alcuni dipendenti nella sua bancarella al porto che vende solo ciò che pesca la loro barca: “Caliamo le reti – dice – e prendiamo solo mucillagini. (Ilrestodelcarlino.it)