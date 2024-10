361magazine.com - Su RaiPlay arriva “FREMONT” il film del registra Babak Jalali. I dettagli

(Di martedì 22 ottobre 2024): in esclusiva dal 26 ottobre “” ildel regista iranianodedicato al tema dell’immigrazione Sarà disponibile, dal 26 ottobre, in esclusiva: “”, quarta e premiata opera del regista iraniano cresciuto a Londra,, e presentata in anteprima mondiale al SundanceFestival. La sceneggiatura è scritta dallo stessoe Carolina Cavalli, nel cast: Anaita Wali Zada, giovane attrice afghana che interpreta di Donya; il comico e musicista Gregg Turkington, nel ruolo del Dr. Anthony; Jeremy Allen White, tra gli attori più influenti degli ultimi anni, protagonista della serie “The Bear” e “Shameless”, nel ruolo di Daniel. Il regista, che ha vissuto in prima persona l’esperienza di essere uno straniero in un Paese sconosciuto, con questoha scelto di affrontare il delicato tema dell’immigrazione superando i confini del realismo.