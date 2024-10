Scoperte sei stalle abusive a San Cristoforo: sanzioni per migliaia di euro (Di martedì 22 ottobre 2024) La polizia ha eseguito una ampia operazione di controllo nel quartiere San Cristoforo per contrastare il fenomeno della macellazione e delle corse clandestine di cavalli. La task force è stata coordinata dagli agenti del commissariato “San Cristoforo” e ha visto impegnati il reparto prevenzione Cataniatoday.it - Scoperte sei stalle abusive a San Cristoforo: sanzioni per migliaia di euro Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La polizia ha eseguito una ampia operazione di controllo nel quartiere Sanper contrastare il fenomeno della macellazione e delle corse clandestine di cavalli. La task force è stata coordinata dagli agenti del commissariato “San” e ha visto impegnati il reparto prevenzione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scoperte 6 stalle abusive a San Cristoforo, sanzioni per 17 mila euro: task force per contrastare le corse clandestine - Nelle sei stalle abusive, gli agenti hanno eseguito controlli approfonditi che hanno permesso di accertare numerose violazioni amministrative con sanzioni per complessivi 17 mila euro, contestate ai ... (catanianews.it)

Blitz anti-macellazione e corse clandestine a Catania, scoperte stalle abusive con cavalli dopati - ]]> La Polizia di Stato ha condotto un’ampia operazione di controllo nel quartiere San Cristoforo di Catania, mirata a contrastare la macellazione illegale e le corse clandestine di cavalli. L’iniziat ... (mondopalermo.it)

Corse clandestine di cavalli a Catania, scoperte sei stalle abusive - L'operazione della Polizia di Stato rientra nel monitoraggio del fenomeno che ha consentito di scoprire diverse stalle abusive, con il conseguente sequestro di numerosi cavalli. (ilsicilia.it)