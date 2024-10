Rimozione fango e rifiuti dopo il maltempo, ecco come funziona a Bologna: tutte le info (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – dopo l’alluvione che ha colpito Bologna sabato scorso, si procedere con la pulizia e lo smaltimento di fango e detriti per cercare di garantire un rientro alla normalità ai cittadini nelle zone più critiche. Il Comune ha creato infatti un modulo per richiedere supporto e aiuto in caso di allagamenti di cantine, seminterrati o piani terra, garage, pulizia cortili e altri spazi. Molti cittadini si stanno adoperando per rimuovere autonomamente il fango. Va ricordato però che deve essere lasciato sul suolo pubblico, in un luogo facilmente accessibile senza creare intralcio al traffico o ai pedoni e che sarà compito di Bologna Strade a ritirare e portare quel fango nei punti di raccolta predisposti da Hera. Quest’ultima inoltre ha attivato la raccolta straordinaria dei rifiuti casa per casa a Bologna. Ilrestodelcarlino.it - Rimozione fango e rifiuti dopo il maltempo, ecco come funziona a Bologna: tutte le info Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 –l’alluvione che ha colpitosabato scorso, si procedere con la pulizia e lo smaltimento die detriti per cercare di garantire un rientro alla normalità ai cittadini nelle zone più critiche. Il Comune ha creato infatti un modulo per richiedere supporto e aiuto in caso di allagamenti di cantine, seminterrati o piani terra, garage, pulizia cortili e altri spazi. Molti cittadini si stanno adoperando per rimuovere autonomamente il. Va ricordato però che deve essere lasciato sul suolo pubblico, in un luogo facilmente accessibile senza creare intralcio al traffico o ai pedoni e che sarà compito diStrade a ritirare e portare quelnei punti di raccolta predisposti da Hera. Quest’ultima inoltre ha attivato la raccolta straordinaria deicasa per casa a

Alluvione Bologna - a Botteghino riapre la trattoria per vedere il Bologna in Champions : “Così usciamo dal fango” - Bologna, 22 ottobre 2024 - Travolti dall'alluvione e ancora in mezzo al fango, ma comunque innamorati del Bologna calcio. Questa sera il ristorante 'Al Botteghino Bar Trattoria' sarà aperto per vedere il magico Bologna Fc 1909. "Lo so sto per dire una cosa che a molti farà ridere ma per noi 'fedeli rossoblù' è un modo per uscire dal fango. (Ilrestodelcarlino.it)

I volontari della Protezione Civile a spalare fango a Bologna - Micalizzi : «Serve piano nazionale» - I volontari della Protezione Civile di Padova in soccorso nella Città di Bologna colpita dall’alluvione. «Sono ore difficili dove i nostri volontari attrezzati con mezzi tecnici e pompe idrauliche stanno lavorando per ripristinare abitazioni, garage e spazi pubblici ricoperti di fango in pieno... (Padovaoggi.it)

Bologna - gli angeli del fango in azione : si spala ancora acqua dalle strade - Angeli del fango ancora in azione a Bologna: cittadini e soccorritori spalano acqua e fango dalle strade dopo l’ondata di maltempo del weekend in Emilia-Romagna, che ha provocato anche una vittima. Via Andrea Costa è stata riaperta al traffico. (Lapresse.it)