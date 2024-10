Notizie.com - Non ricordo se ho pagato un bollo auto, come e dove posso controllare?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Esistono due modi per verificare se è stato effettuato il pagamento del, la tassa dovuta annualmente da chiunque è proprietario di un veicolo. Pagare ilè uno degli obblighi previsti per glimobilisti. La tassamobilistica dovrà essere versata, con cadenza annuale, da chiunque sia proprietario di un veicolo immatricolato e regolarmente iscritta al PRA (Pubblico Registromobilistico).il pagamento (Notizie.com)Ilè una delle tasse più discusse nel nostro Paese e rientra anche tra quelle maggiormente evase dagli italiani. In molti, però, dimenticano semplicemente di effettuare il pagamento. In ogni caso, il mancato versamento comporta delle sanzioni, per questo motivo è sempre bene fare attenzione ese il pagamento è stato effettuato. Per verificarlo, esistono due metodi.