MILAN-CLUB BRUGGE, FONSECA in CONFERENZA: “ECCO COSA PENSO DI RAFA LEAO…” (Di martedì 22 ottobre 2024) Paulo FONSECA, tecnico rossonero, ha parlato in CONFERENZA stampa al termine di MILAN-CLUB BRUGGE. ECCO il video del nostro Stefano Bressi Pianetamilan.it - MILAN-CLUB BRUGGE, FONSECA in CONFERENZA: “ECCO COSA PENSO DI RAFA LEAO…” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Paulo, tecnico rossonero, ha parlato instampa al termine diil video del nostro Stefano Bressi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Club Brugge 3-1 - Fonseca : “Bene i sostituti - nessun problema con Leao” - Mi è spiaciuto per l’annullamento del gol di Camarda. “Non c’è nessun problema con Leao. Non l’ho tolto per punizione. È un qualcosa che va visto come la normalità. Farà tanti gol in futuro, non deve essere deluso perché è solo all’inizio”. Sia lui che la squadra meritavano quel momento. The post Milan-Club Brugge 3-1, Fonseca: “Bene i sostituti, nessun problema con Leao” appeared first on ... (Sportface.it)

Milan-Club Brugge - Camarda : “Il gol annullato l’emozione più bella della mia vita” - Il giovane attaccante ha anche battuto un paio di record: “Diventare il più giovane italiano di sempre in Champions mi dà molto orgoglio e mi spinge a migliorare ancora di più, per far sì che queste notti si ripetano più spesso. Il Var mi ha fatto lo ‘scherzo’ e sono deluso, ma sono cose che succedono nel calcio di adesso”. (Sportface.it)

Milan-Club Brugge : Camarda da record - è il più giovane italiano di sempre in Champions League - Francesco Camarda è il calciatore italiano più giovane a debuttare in Champions League: entrato al posto di Morata trova anche un gol, ma annullato Francesco Camarda è entrato al 75? di Milan-Club Brugge al posto di Morata e diventa il più giovane calciatore italiano a scendere in campo in Champions League. (Calcionews24.com)