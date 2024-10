Le imbarcazioni pisane ancora protagoniste nelle acque delle Versilia alla 19ª edizione del Raduno vele storiche di Viareggio (Di martedì 22 ottobre 2024) Il fascino delle vele d’epoca ha attirato appassionati e tanti curiosi ad ammirare quello che la cantieristica e la bravura dei maestri d’ascia hanno prodotto negli anni. Dalla più anziana, Tirrenia II con i suoi 110 anni alla nuovissima LuluNikka (Ycrmp), appena varata, ma dalle linee classiche Pisatoday.it - Le imbarcazioni pisane ancora protagoniste nelle acque delle Versilia alla 19ª edizione del Raduno vele storiche di Viareggio Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il fascinod’epoca ha attirato appassionati e tanti curiosi ad ammirare quello che la cantieristica e la bravura dei maestri d’ascia hanno prodotto negli anni. Dpiù anziana, Tirrenia II con i suoi 110 anninuovissima LuluNikka (Ycrmp), appena varata, ma dalle linee classiche

