Sport.quotidiano.net - L’asso nella manica. Reggers trascina Milano

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il fattore R, ovvero, colpisce ancora. A farne le spese, questa volta, sono stati i ragazzi di Massimo Eccheli della Vero Volley Monza. È stataa imporsi 3- 1, nel derby della quarta giornata di Superlega. La vittoria è in gran parte frutto dei 29 punti messi a terra dal belga (per lui 61% di positività su 41 palloni attaccati), alla sua seconda stagione in terra lombarda e che conferma di esseredi coach Piazza. Nonostante il risultato il match è stato tutt’altro che semplice visto che ai milanesi ci sono volute più di due ore per espugnare l’Opiquad Arena. L’opposto belga ha martellato, da inizio partita a fine match, con attacchi in parallela stretta e in diagonale. Solo verso l’ultimo parziale i brianzoli hanno iniziato, ma era troppo tardi, a prendergli le misure. Oltre, l’opposto hanno fatto bene anche gli schiacciatori.