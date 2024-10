Serieanews.com - L’annuncio scatena la festa dei tifosi della Juve: colpo in arrivo

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Intus al settimo cielo,era atteso da giorni e finalmente ora è ufficiale: tutte le cifre. La vittoria, agguantata all’85esimo allo Stadium, contro la Lazio ha dato ridato slancio ad unantus che rimane sulla scia di Inter e Napoli, mentre mister Motta cerca ancora il chiave del gioco bianconero. Ma c’è già una nuova sfida in Champions da affrontare, dopo le vittoria con PSV e Lipsia.ntus,esalta i– Serieanews.com / Credits: AnsaFoto.itIntanto non si fermano le notizie di calciomercato: nelle ultime settimane si è parlato con insistenza dell’di un nuovo portiere per aumentare la concorrenza tra i pali. Ma la dirigenza ha idee diverse.ntus e Perin ancora insieme Lantus e Mattia Perin sembrano destinati a proseguire il loro cammino insieme.