La moglie di Djokovic: “I nostri figli sono piccoli, ma li sento dire agli altri: sai chi è mio padre” (Di martedì 22 ottobre 2024) Jelena Djokovic, moglie di Novak, racconta l'amore e la stima immensi per il campione di tennis: "È un gigante, un onore vivere con lui. La sua migliore vittoria è essere un campione del popolo. nostri figli sono piccoli, però capiscono l'attenzione che il padre riceve. E posso sentirli dire agli altri: tu sai chi è mio padre". Fanpage.it - La moglie di Djokovic: “I nostri figli sono piccoli, ma li sento dire agli altri: sai chi è mio padre” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Jelenadi Novak, racconta l'amore e la stima immensi per il campione di tennis: "È un gigante, un onore vivere con lui. La sua migliore vittoria è essere un campione del popolo., però capiscono l'attenzione che il padre riceve. E posso sentirli: tu sai chi è mio padre".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis - la moglie Jelena : “Se posso aiutare Djokovic a giocare più a lungo - lo farò” - Così Jelena Ristic, mogli di Novak Djokovic, in un’intervista a La Nacion. L’oro a Parigi? È stato un obiettivo difficile da raggiungere, ma so per certo che non si fermerà qui. In effetti, se posso aiutarlo a giocare più a lungo, lo farò“. Ero in tribuna a piangere di felicità”. The post Tennis, la moglie Jelena: “Se posso aiutare Djokovic a giocare più a lungo, lo farò” appeared first on ... (Sportface.it)

Sinner - la clamorosa sfida della moglie di Djokovic : "Io non mi arrenderò" - Come dire, tutti possono abbandonare la nave di Nole, ma lei no. Negli incroci pericolosi tra Jannik Sinner e Nole Djokovic si inserisce anche Jelena, la moglie dell'ex numero 1 serbo, con un clamoroso commento alla foto social che ritrae il 23enne di San Candido, reduce dal trionfo all'Us Open, secondo slam stagionale dopo gli Australian Open, insieme ai suoi due nuovi e pesanti ingressi nel ... (Liberoquotidiano.it)

La reazione della moglie di Djokovic a Sinner che annuncia due ex fedelissimi di Novak : “Non mollo” - Jannik Sinner ha scelto per il suo staff Marco Panichi e Ulises Badio, che hanno lavorato per tanti anni con Novak Djokovic. La moglie del campione serbo, Jelena, ha commentato la notizia sui social.Continua a leggere . (Fanpage.it)