“In gioco per il Futuro”, un campo da calcio per la periferia di Milano (Di martedì 22 ottobre 2024) "In gioco per il Futuro" è un'iniziativa congiunta di Fondazione Milan, Fondazione Snaitech e Fondazione Costruiamo il Futuro: le ultime Pianetamilan.it - “In gioco per il Futuro”, un campo da calcio per la periferia di Milano Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Inper il" è un'iniziativa congiunta di Fondazione Milan, Fondazione Snaitech e Fondazione Costruiamo il: le ultime

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salute : da Fondazione Insigniti Omri seminario su gioco d’azzardo patologico - ''Domani si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, un’occasione cruciale per riflettere sull’importanza del benessere mentale e sulle sfide che la nostra società deve affrontare per tutelarlo. Tra questi disturbi, […]. Il tema di quest’anno sottolinea la necessità di agire collettivamente per prevenire e affrontare i disturbi mentali, che colpiscono milioni di persone nel mondo. (Sbircialanotizia.it)