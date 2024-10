In agonia per dieci giorni dopo l’incidente in bici a Milano: muore 35enne salentino (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano/TRICASE - La portiera che si apre all’improvviso, l'impatto e il rovinoso volo sull'asfalto. Poi la corsa in ospedale e dieci giorni di agonia, sino al tragico epilogo nella tarda mattinata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Carlo di Milano.E’ deceduto oggi, Francesco Caputo Lecceprima.it - In agonia per dieci giorni dopo l’incidente in bici a Milano: muore 35enne salentino Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 22 ottobre 2024)/TRICASE - La portiera che si apre all’improvviso, l'impatto e il rovinoso volo sull'asfalto. Poi la corsa in ospedale edi, sino al tragico epilogo nella tarda mattinata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Carlo di.E’ deceduto oggi, Francesco Caputo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gianni Pozzebon - morto l'ex consigliere comunale della Lega dopo dieci giorni di agonia. Fatale lo schianto in moto - MORGANO (TREVISO) - Non ce l'ha fatta Gianni Pozzebon. L'ex consigliere comunale di Morgano, 60 anni, sposato e con due figli, è morto dopo dieci giorni di agonia... (Ilgazzettino.it)

Bonate Sotto - non ce l’ha fatta Fausto Besana : caduto da un albero è morto a 73 anni dopo dieci giorni di agonia - In paese a Bonate Sotto Angelo Besana era molto conosciuto grazie alla sua generosità e disponibilità. . I fatti sono accaduti il 16 agosto in un’area verde vicino alla casa dell’uomo in via Cavour. Era affabile e aperto con tutti. La moglie Adonella Pedruzzi e i figli Elena e Gabriele hanno insieme deciso per la donazione degli organi. (Ilgiorno.it)

Bonate Sotto - non ce l’ha fatta Angelo Besana : caduto da un albero è morto a 73 anni dopo dieci giorni di agonia - Amava raccontare aneddoti del passato bergamasco e si interessava di cultura e vernacolo locali. La situazione è apparsa immediatamente compromessa, tanto che i medici hanno immediatamente avvisato i famigliari del possibile aggravarsi della condizione clinica del congiunto. Angelo Besana è morto venerdì scorso. (Ilgiorno.it)