Lortica.it - Il sacchetto di caramelle quasi vuoto

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “ Quando si superano i 70 anni, la vita sembra trasformarsi in undi. Gli anni passati, pieni di esperienze, lavoro, famiglia e sogni, sono ormai alle spalle, e ciò che resta diventa prezioso. C’è chi, con fortuna, riesce a spingersi fino a 95 o 100 anni e in ottima salute e altripersino oltre. Altri ancora, invece, vedono la loro vita accorciarsi ben prima, fermandosi sui 70 o 80 anni. E c’è chi, purtroppo, non arriva nemmeno a queste età, spegnendosi a 20, 30 o 40 anni, o arriva a tarda età, ma ammalato, se non addirittura molto sofferente. È un privilegio, dunque, poter invecchiare e invecchiare sani, perché l’unica alternativa è non farlo. Per molti, la vita dopo i 70 si riempie di riflessioni profonde. Non c’è più la frenesia di un tempo, e ogni giorno diventa un momento da assaporare, come quelle ultimenel