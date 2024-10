Liberoquotidiano.it - "Il poliziotto va premiato. E l'assessore...". Cruciani ad alzo zero: l'immigrato col coltello, la vera vergogna | Video

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si indigna Giuseppein diretta a La Zanzara, su Radio 24. Il caso del giorno e ilindagato a Verona per aver sparato a unche aveva estratto undopo aver dato in escandescenze, uccidendolo. Sull'agente grava l'ipotesi di "eccesso colposo di diritto di difesa". "I magistrati parlano di un contesto di legittima difesa, però devono indagare se ci sia stato un eccesso - riflette, piuttosto nervoso -. Cioè unaggredito con un, ripeto: aggredito con un, è sottoposto a una indagine per capire se ha esagerato". "Ebbè certo", è il commento fuorionda di David Parenzo, co-conduttore. "Chi lo paga l'avvocato all'agente di polizia, chi lo paga l'avvocato, chi li paga i periti? Li deve tirare fuori lui i quattrini?", prosegue