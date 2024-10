Nerdpool.it - Giovanni Lindo Ferretti, il sensei Atsushi Kamijo, Sean Phillips, Jacob Phillips, Scott Snyder, Simon Gane e tutti gli altri grandi ospiti di saldaPress a Lucca Comics & Games 2024

(Di martedì 22 ottobre 2024) Da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembretorna a Luccacon un’ampia ed entusiasmante proposta di autori nazionali e internazionali. Primo tra, uno dei nomi più importanti del panorama musicale e culturale italiano, che come annunciato, sarà a Lucca insieme aper presentare in anteprima Tanno, un graphic novel autobiografico da lui scritto e disegnato da Michele Petrucci.e Michele Petrucci incontreranno il pubblico per due firmacopie: il primo il 30 ottobre presso il Pala Dediche di Palazzo Ducale, e il secondo il 31 ottobre presso il Pala Dediche di San Francesco, in coda a “Tanno – una questione privata”, il panel che li vedrà protagonisti all’Auditorium San Francesco con la conduzione del giornalista Luca Valtorta (La Repubblica).