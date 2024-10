Lettera43.it - Eminem introdurrà Barack Obama al comizio di Kamala Harris

(Di martedì 22 ottobre 2024)ha deciso di fare il suo endorsement a. Il rapper infatti inaugurerà ildel 22 ottobre in programma a Detroit, città in cui ha mosso i primi passi come artista, per introdurre nientemeno che. Lo ha annunciato la Cnn, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sulla sua presenza. Un funzionario Dem a conoscenza dell’evento ha anticipato che il divo non dovrebbe esibirsi con alcuni suoi brani, ma è atteso con un discorso di benvenuto per l’ex presidente americano nella Motor City. Nel farlo, dovrebbe anche prendere posizione nella corsa alla Casa Bianca di Usa 2024, evento piuttosto raro nella sua carriera. Marshall Bruce Mathers III, vero nome di, è apparso raramente in contesti politici anche se in passato più volte aveva mostrato il suo contrasto agli ideali repubblicani.