Dopo l’assoluzione «Le Iene» tornano alla carica sulle vicende «hot» di Spano (Di martedì 22 ottobre 2024) In un servizio la trasmissione Mediaset ha mandato di nuovo in onda le immagini del 2017 con i festini organizzati dall’associazione finanziata dall’uomo di Alessandro Giuli. Laverita.info - Dopo l’assoluzione «Le Iene» tornano alla carica sulle vicende «hot» di Spano Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 22 ottobre 2024) In un servizio la trasmissione Mediaset ha mandato di nuovo in onda le immagini del 2017 con i festini organizzati dall’associazione finanziata dall’uomo di Alessandro Giuli.

Omicidio Balani - 18 anni dopo Andrea Rossi spera nell’assoluzione nel processo di revisione - Oggi si è presentato in aula per ascoltare il verdetto dei giudici che potrebbero confermare la sentenza di condanna o ribaltare tutto e assolverlo nel processo di revisione. Continua a leggere . Andrea Rossi, oggi 62enne, si è sempre dichiarato innocente ma è stato condannato in via definitiva per il delitto di Vitalina Balani. (Fanpage.it)