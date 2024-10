Dark Ride 3 – Il momento della verità (Di martedì 22 ottobre 2024) Siamo giunti all’ultimo giro di giostra per Dark Ride, la serie horror scritta da Joshua Williamson e disegnata da Andrei Bressan, ambientata nell’inquietante parco divertimenti di Devil Land. Il terzo volume appena uscito per SaldaPress conclude ottimamente la storia risolvendo i fili rimasti in sospeso, ma lasciando una porticina aperta su qualcosa che potremmo (forse) vedere in futuro. Ne parliamo brevemente senza fare troppi spoiler, ma se non avete letto i precedenti volumi e siete incuriositi dalla serie vi invitiamo a partire dalla recensione del primo numero. Dark Ride 3 – Joshua Williamson, Andrei Bressan; SaldaPress Fare a pezzi e ricostruire Autumn è stata rapita dalle mascotte del parco. Nerdpool.it - Dark Ride 3 – Il momento della verità Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Siamo giunti all’ultimo giro di giostra per, la serie horror scritta da Joshua Williamson e disegnata da Andrei Bressan, ambientata nell’inquietante parco divertimenti di Devil Land. Il terzo volume appena uscito per SaldaPress conclude ottimamente la storia risolvendo i fili rimasti in sospeso, ma lasciando una porticina aperta su qualcosa che potremmo (forse) vedere in futuro. Ne parliamo brevemente senza fare troppi spoiler, ma se non avete letto i precedenti volumi e siete incuriositi dalla serie vi invitiamo a partire dalla recensione del primo numero.3 – Joshua Williamson, Andrei Bressan; SaldaPress Fare a pezzi e ricostruire Autumn è stata rapita dalle mascotte del parco.

