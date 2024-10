Cosa hanno trovato nel corpo Morte Liam Payne primi risultati dell’autopsia

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

Liam Payne di One Direction è stato trovato morto nel suo hotel. Lo scioccante decesso dell'ex cantante degli One Direction fa ancora discutere. Nelle ultime ore sono stati resi noti i risultati dell'autopsia effettuata sul cadavere dell'artista. Nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre, in preda probabilmente ad un delirio psicotico dovuto all'uso di droghe, è caduto dal terzo piano dell'hotel CasaSur di Buenos Aires. L'ipotesi del suicidio è stata smentita da chi lo conosceva bene: "non doveva morire – ha rivelato un amico – non voleva morire. Ci aveva promesso che non si sarebbe mai ammazzato. Non vedeva l'ora di vivere il suo futuro". Contemporaneamente si è scoperto che un dipendente dello staff è stato licenziato perché sospettato di aver ceduto sostanze stupefacenti a Payne.