Corsi per aspiranti arbitri ad Avezzano: opportunità per giovani talenti nel mondo del calcio (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo del calcio continua ad attrarre giovani appassionati, e per coloro che desiderano intraprendere la carriera di arbitro, l'Associazione Italiana arbitri di Avezzano ha preparato un'importante opportunità. A partire da venerdì 25, alle ore 17, inizieranno i Corsi di formazione per aspiranti arbitri, una chance da non perdere per chi vuole entrare nel vivo del panorama calcistico italiano. Dettagli dei Corsi per diventare arbitro I Corsi si svolgeranno presso la sezione AIA di Avezzano, situata in via Genserico Fontana numero 2. La partecipazione è completamente gratuita, facilitando l'accesso a giovani di tutti i background socio-economici che vogliono intraprendere questa avventura.

