"Centro storico abbandonato. Dalla sindaca solo promesse" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Il cuore di Corridonia sta attraversando un momento drammatico e ha urgente bisogno di attenzione". Così i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall'ex vicensindaco Manuele Pierantoni (foto), hanno fotografato la situazione del Centro storico, anche a seguito della discussione nell'ultimo consiglio comunale, in cui è stata proposta l'istituzione di un tavolo di confronto tra le realtà locali. "Come pensa questa amministrazione di riportare persone e attività nel Centro, quando negli ultimi mesi molti lo hanno abbandonato – si chiede l'opposizione –. Residenti e commercianti stanno lasciando la zona e il degrado avanza: pavimentazione rovinata, scarsa illuminazione e mancanza di parcheggi.

