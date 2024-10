Calciomercato Como, Nico Paz potrebbe ritornare al Real Madrid. Il prezzo dell’affare (Di martedì 22 ottobre 2024) Calciomercato Como, Nico Paz potrebbe ritornare alla corte del Real Madrid. Le motivazioni dietro questo possibile affare Nico Paz è sicuramente uno dei nomi che sta facendo molto parlare di sé in casa Como: giovinezza e qualità offensiva per una squadra che ha bisogno di salvarsi. Dall’altra parte però non si può citare il capitolo Calcionews24.com - Calciomercato Como, Nico Paz potrebbe ritornare al Real Madrid. Il prezzo dell’affare Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024)Pazalla corte del. Le motivazioni dietro questo possibile affarePaz è sicuramente uno dei nomi che sta facendo molto parlare di sé in casa: giovinezza e qualità offensiva per una squadra che ha bisogno di salvarsi. Dall’altra parte però non si può citare il capitolo

Red Carpet al Sinigaglia di Como : Hugh Grant esulta al gol di Nico Paz - con lui anche Andrew Garfield - Insomma, una superpotenza e un marchio che a poco a poco sta acquisendo sempre più importanza. Appassionato di sport e sempre presente a Wimbledon, Grant ha forse trovato una nuova squadra per cui fare il tifo. I due attori hanno assistito alla gara di Serie A tra i padroni di casa e il Parma. Uno scatto diventato virale in pochissimo tempo. (Ilfattoquotidiano.it)

Pagelle Como-Parma : Nico Paz chiude una settimana da ricordare - Bonny alla Crespo! - Como-Parma, le pagelle di Nico Paz, che chiude una settimana da sogno e Bonny, che segna un gol che ai tifosi ricorda i tacchi di Hernan Crespo un gol che ai ducali non può che ricordare un esperto di colpi di tacco come Hernan Crespo da una parte, dall’altra il gol di un ragazzino che […]. (Calcionews24.com)

Serie A - Como-Parma 1-1 : Nico Paz risponde a Bonny - Succede tutto nel primo tempo, quando Bonny porta in vantaggio gli ospiti con una magia di tocco, a cui risponde, sul finale di frazione, Nico Paz. È proprio il talento argentino, fresco di esordio in nazionale con tanto di assist per Leo Messi, a servire Strefezza in area di rigore, ma il destro dell’ex Lecce si spegne alto. (Seriea24.it)