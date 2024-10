Bilancio consolidato, via libera dalla giunta: ora la prova Consiglio (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa giunta comunale presieduta dal sindaco Laura Nargi nella sede del Palazzo Comunale, riunita in modalita? mista , ha dato il via libera allo schema di Bilancio consolidato anno 2023 da proporre al Consiglio Comunale convocato per il prossimo 4 novembre. Gli Enti inclusi nel perimetro di consolidamento restano l’Alto Calore Servizi S.P.A. ( partecipata al 10:37 %). Azienda Città Servizi S.R.L. ( 100%), Azienda Speciale Consortile A04 ( 55,77%) Consorzio Asl ( 8%) Ente Idrico Campano ( 0,94%) Fondazione Universitaria Salerno ( 2,59%) Grande Srl ( 51%), Complessivamente, il valore totale delle partecipazioni iscritte nel Bilancio comunale e? maggiore / minore del valore del patrimonio netto delle controllate al 31.12.2023 per cui si registra complessivamente una differenza positiva o negativa di consolidamento pari ad euro 24.659. Anteprima24.it - Bilancio consolidato, via libera dalla giunta: ora la prova Consiglio Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLacomunale presieduta dal sindaco Laura Nargi nella sede del Palazzo Comunale, riunita in modalita? mista , ha dato il viaallo schema dianno 2023 da proporre alComunale convocato per il prossimo 4 novembre. Gli Enti inclusi nel perimetro di consolidamento restano l’Alto Calore Servizi S.P.A. ( partecipata al 10:37 %). Azienda Città Servizi S.R.L. ( 100%), Azienda Speciale Consortile A04 ( 55,77%) Consorzio Asl ( 8%) Ente Idrico Campano ( 0,94%) Fondazione Universitaria Salerno ( 2,59%) Grande Srl ( 51%), Complessivamente, il valore totale delle partecipazioni iscritte nelcomunale e? maggiore / minore del valore del patrimonio netto delle controllate al 31.12.2023 per cui si registra complessivamente una differenza positiva o negativa di consolidamento pari ad euro 24.659.

