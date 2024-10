Alluvioni, gli agricoltori delle zone colpite contano di nuovo i danni. “A 10 mesi dall’approvazione del Piano ancora non ci sono i fondi statali” (Di martedì 22 ottobre 2024) In provincia di Reggio Emilia ci sono i vigneti nella zona di Cadelbosco di Sotto, dove il canale Tassone e il torrente Crostolo hanno rotto gli argini, ma l’ultima alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, ha lasciato dietro di sé danni in tutte le province, a serre, magazzini di stoccaggio e cantine, alle barbabietole da zucchero ancora da raccogliere e alle semine dei cereali autunno-vernini che sono state bloccate. Ma gli eventi estremi colpiscono i campi anche di altre regioni. In Lombardia i nubifragi hanno paralizzato le attività di raccolta di riso, mais e soia, per cui si temono importanti cali produttivi. In Toscana, invece, va avanti la conta dei danni dopo che migliaia di ettari di campi sono stati sommersi da acqua e fango tra Livorno, Grosseto e Pisa in seguito all’esondazione di fiumi e canali, tra cui il Cornia, lo Sterza e il Cecina. Ilfattoquotidiano.it - Alluvioni, gli agricoltori delle zone colpite contano di nuovo i danni. “A 10 mesi dall’approvazione del Piano ancora non ci sono i fondi statali” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In provincia di Reggio Emilia cii vigneti nella zona di Cadelbosco di Sotto, dove il canale Tassone e il torrente Crostolo hanno rotto gli argini, ma l’ultima alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, ha lasciato dietro di séin tutte le province, a serre, magazzini di stoccaggio e cantine, alle barbabietole da zuccheroda raccogliere e alle semine dei cereali autunno-vernini chestate bloccate. Ma gli eventi estremi colpiscono i campi anche di altre regioni. In Lombardia i nubifragi hanno paralizzato le attività di raccolta di riso, mais e soia, per cui si temono importanti cali produttivi. In Toscana, invece, va avanti la conta deidopo che migliaia di ettari di campistati sommersi da acqua e fango tra Livorno, Grosseto e Pisa in seguito all’esondazione di fiumi e canali, tra cui il Cornia, lo Sterza e il Cecina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I viticoltori di Sondrio contro i cervi : “Sono tanti e fanno troppi danni” - Sondrio – Un centinaio di firme raccolte, a chiara dimostrazione che il problema esiste, è sentito e, almeno per il 2025, bisogna intervenire per trovare una soluzione. Il dito è puntato contro i cervi, “autori” di danni in tutte le stagioni dell’anno “nonostante le misure di prevenzione che ciascuno di noi mette in atto con l’approntamento di recinti elettrificati, recinzioni metalliche ... (Ilgiorno.it)

L’uragano Milton causa meno danni del previsto in Florida - ma ci sono undici morti - Il passaggio dell’uragano Milton sulla Florida ha causato almeno undici morti, secondo un bilancio fornito il 10 ottobre dalle autorità, mentre milioni di case sono rimaste senza elettricità. Leggi . (Internazionale.it)

Cute secca e macchie sulla pelle? È l’effetto dell’estate. Il parere dell’esperto : “Sono meccanismi che ci proteggono dai danni - ma esiste l’effetto rebound” - Di fatto, “proprio come piante e animali mutano aspetto con il passare delle stagioni, anche noi subiamo, seppur in modo meno evidente, questa legge naturale – spiega al FattoQuotidiano. Allo stesso tempo, in risposta al calore estivo, lo strato corneo dell’epidermide si ispessisce agendo come un ulteriore meccanismo di difesa”. (Ilfattoquotidiano.it)