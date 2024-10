Alberto Matano, avete mai visto il marito? Ecco chi è e cosa fa il bellissimo Riccardo (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Alberto Matano è uno dei volti più amati della televisione. Il suo cuore è innamorato di Riccardo Mannino, che ha sposato recentemente. Conosciamolo meglio. Da mezzobusto del TG1 a conduttore amatissimo de La Vita in Diretta, negli ultimi anni il giornalista calabrese ha visto la sua carriera decollare verso le braccia del grande pubblico, che lo ha accolto con affetto e ammirazione. Per tantissimo tempo, Matano ha voluto tenere per sé la sua vita privata, facendo nascere nei telespettatori, a volte, una curiosità morbosa sulla sua situazione sentimentale, con illazioni che spesso hanno trovato spazio sui social e che hanno sempre ricevuto il silenzio del diretto interessato. Poi, all’improvviso, il coming out. Gaeta.it - Alberto Matano, avete mai visto il marito? Ecco chi è e cosa fa il bellissimo Riccardo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterè uno dei volti più amati della televisione. Il suo cuore è innamorato diMannino, che ha sposato recentemente. Conosciamolo meglio. Da mezzobusto del TG1 a conduttore amatissimo de La Vita in Diretta, negli ultimi anni il giornalista calabrese hala sua carriera decollare verso le braccia del grande pubblico, che lo ha accolto con affetto e ammirazione. Per tantissimo tempo,ha voluto tenere per sé la sua vita privata, facendo nascere nei telespettatori, a volte, una curiosità morbosa sulla sua situazione sentimentale, con illazioni che spesso hanno trovato spazio sui social e che hanno sempre ricevuto il silenzio del diretto interessato. Poi, all’improvviso, il coming out.

Alberto Matano - chi è il marito Riccardo : “Quando è arrivato tutto si è stabilizzato nella mia vita” - Nel 2022 la coppia ha sugellato il loro amore con l’unione celebrata alle porte di Roma: ad officiare il rito civile, l’amica della coppia Mara Venier. Il primo incontro con il celebre conduttore avviene in un ristorante durante una cena di amici in comune: “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno della vita” aveva dichiarato l’uomo. (Metropolitanmagazine.it)

Alberto Matano - prima del marito Riccardo - non ha avuto una moglie ma delle donne sì : ecco la confessione - Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. Se il gossip mi infastidisce? Molto, ma non ci posso fare nulla. Ma chi sono? Con una persona in particolare il conduttore oggi sarebbe ancora molto legato e il loro amore, nel tempo, si è trasformato in una bellissima amicizia. E ancora, parlando di questa persona, Matano ha aggiunto: “Siamo ancora molto legati. (Donnapop.it)