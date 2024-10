Zanetti post Verona Monza: «Risultato giusto. Ecco dove abbiamo sbagliato stasera» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’allenatore Paolo Zanetti su quella che è stata la partita Verona Monza di Serie A allo stadio Bentegodi Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore Zanetti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo Verona Monza di Serie A. LE PAROLE – «Il Risultato non è bugiardo se si va a vedere gli errori che abbiamo fatto. In queste Calcionews24.com - Zanetti post Verona Monza: «Risultato giusto. Ecco dove abbiamo sbagliato stasera» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’allenatore Paolosu quella che è stata la partitadi Serie A allo stadio Bentegodi Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatoreha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopodi Serie A. LE PAROLE – «Ilnon è bugiardo se si va a vedere gli errori chefatto. In queste

Verona-Monza - Zanetti : “In Serie A gli errori si pagano a caro prezzo” - . “Quando si commenta un 3-0 in casa bisogna solo leccarsi le ferite e capire dove si è sbagliato. Così Paolo Zanetti ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta del Verona in casa contro il Monza per 0-3. Noi dobbiamo essere aggressivi, evitando di portarci il pericolo in casa, altrimenti siamo vulnerabili. (Sportface.it)

Verona-Monza - Nesta : “Desideravamo questa gioia - vittorie liberano la testa” - Djuric per noi è un fattore con la sua fisicità, soprattutto quando siamo chiusi”. Il nostro obiettivo era attrarli verso il centro, per poi trovare Caprari in profondità. Tre punti che fanno respirare i brianzoli dopo un avvio complicato di stagione: “Ai ragazzi ho sempre detto di alzare la testa anche quando predavamo. (Sportface.it)

Tris del Monza a Verona - la doppietta di Mota e Bianco regalano la prima vittoria a Nesta - Allenatore: Zanetti. Verona, 21 ottobre 2024 - Tanto tuonò che alla fine piovve. Le formazioni titolari Zanetti schiera il suo Verona con il 4-4-2 di partenza. I brianzoli si sono imposti per 3-0 in casa dell'Hellas Verona, durante il posticipo del lunedì sera dell'ottavo turno di campionato, in un Bentegodi gelato dalla doppietta di Dany Mota e dal gol di Bianco. (Sport.quotidiano.net)