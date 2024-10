Verso Milan-Juventus, prezzi folli per i biglietti: e occhio al rischio “ondata bianconera” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono stati resi noti i prezzi dei biglietti per la super sfida tra Milan e Juventus: costi folli e occhio al rischio “ondata bianconera” La gara tra Milan e Juventus, che si disputerà il 23 novembre a San Siro, fa già discutere. Sì, ma non per quanto riguarda qualche possibile diatriba tra le due tifoserie, bensì per i prezzi dei biglietti per assistere dal vivo alla partita. Alle ore 15 di lunedì 21 ottobre, infatti, apre la vendita libera dei tagliandi e i prezzi sono davvero folli. Per assistere all’evento, infatti, sarà necessario sborsare almeno 99 euro per posizionarsi al terzo anello blu, in “piccionaia” per farla semplice. I biglietti arrivano, poi, a toccare quota 479 euro per vedere la partita in tribuna d’onore rossa. Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, prezzi folli per i biglietti: e occhio al rischio “ondata bianconera” Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono stati resi noti ideiper la super sfida tra: costial” La gara tra, che si disputerà il 23 novembre a San Siro, fa già discutere. Sì, ma non per quanto riguarda qualche possibile diatriba tra le due tifoserie, bensì per ideiper assistere dal vivo alla partita. Alle ore 15 di lunedì 21 ottobre, infatti, apre la vendita libera dei tagliandi e isono davvero. Per assistere all’evento, infatti, sarà necessario sborsare almeno 99 euro per posizionarsi al terzo anello blu, in “piccionaia” per farla semplice. Iarrivano, poi, a toccare quota 479 euro per vedere la partita in tribuna d’onore rossa.

