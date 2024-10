Tonino Benelli, l’omaggio al mito: un monumento al suo coraggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pesaro, 21 ottobre 2024 – E’ un Tonino Benelli in piega sulla sua inseparabile 175 bialbero quello rappresentato nella imponente scultura in bronzo inaugurata ieri mattina alla rotatoria di Largo Tre Martiri. Un omaggio alla cultura e alla tradizione motoristica di questa città e ad un pilota quattro volte campione d’Italia, il più giovane dei sei fratelli Benelli, che grazie alle sue vittorie ha portato la Casa di Pesaro ai vertici delle competizioni. Un’opera realizzata dall’artista Massimo Fraternali, del peso di circa cinque quintali e con dimensioni del 10% più grandi rispetto alla grandezza naturale, voluta e realizzata da Registro Storico Benelli e Moto Club Pesaro Tonino Benelli, con la collaborazione del Comune di Pesaro e della Benelli QJ. Ilrestodelcarlino.it - Tonino Benelli, l’omaggio al mito: un monumento al suo coraggio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pesaro, 21 ottobre 2024 – E’ unin piega sulla sua inseparabile 175 bialbero quello rappresentato nella imponente scultura in bronzo inaugurata ieri mattina alla rotatoria di Largo Tre Martiri. Un omaggio alla cultura e alla tradizione motoristica di questa città e ad un pilota quattro volte campione d’Italia, il più giovane dei sei fratelli, che grazie alle sue vittorie ha portato la Casa di Pesaro ai vertici delle competizioni. Un’opera realizzata dall’artista Massimo Fraternali, del peso di circa cinque quintali e con dimensioni del 10% più grandi rispetto alla grandezza naturale, voluta e realizzata da Registro Storicoe Moto Club Pesaro, con la collaborazione del Comune di Pesaro e dellaQJ.

